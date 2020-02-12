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Новую снегоуборочную технику планируют закупить в Караганде

12 Февраля 2020 17:40
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Новую снегоуборочную технику планируют закупить в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Новые решения вопросов по уборке снега предложили власти Караганды. В городе планируют закупить снегоуборочные машины и заключить трехлетние договоры с подрядчиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава региона провел совещание совместно с акимом Караганды, главами коммунальных служб и автопарков. По словам Нурлана Аубакирова, с главных улиц города продолжается уборка снега в круглосуточном режиме, но тем не менее, проблема очистки тротуаров и проезжих частей остается актуальной. Причиной тому, по словам акима города, нехватка техники и персонала.

«Всего в Караганде 982 километра автомобильных дорог. Содержанием охвачены не все из-за недостатка финансирования. Каждый год мы увеличиваем эту цифру. К примеру, в 2016 году расчищали 451 километр дорог. В этом году - 571. Неохваченными остаются маленькие улицы, частные секторы, междворовые проезды. Там проводим лишь разовую прочистку, но при таком уровне осадков, который имеем в этом году, этого очень мало», - сообщил Нурлан Аубакиров.

Для того, чтобы решить эту проблему, он предложил закупить новую снегоуборочную технику за счет средств КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами Караганды». Новые машины можно будет сдавать в аренду и доверительное управление подрядчикам.

Также, по его мнению, ситуацию могут исправить трехлетние договоры с подрядчиками. Это поможет предприятиям получить крупные денежные займы в банках на приобретение дополнительной техники. Сейчас договоры заключаются лишь на год.

Женис Касымбек поручил в течение недели разработать конкретный план по этому предложению. Поручения акима области касались и работы общественного транспорта в непогоду. Он подчеркнул, что необходимо тесное сотрудничество автопарков с дорожной полицией и метеорологическими службами.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Транспорт,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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