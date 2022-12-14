Новую систему трудовых стандартов внедрят в Казахстане

14 Декабря 2022, 13:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрят механизмы определения степени вины работника при расследовании несчастного случая. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 апреля 2023 года в целях упреждения и своевременной оценки рисков в области безопасности и охраны труда будет запущена автоматизированная система управления рисками – Цифровой ситуационный центр. До 1 сентября 2023 года будет пересмотрено более полутора тысяч стандартов в области безопасности и охраны труда. Будет внедрена новая система трудовых стандартов», - сказала на заседании Правительства министр труда.

По ее словам, до 20 ноября 2023 года будут подготовлены предложения по совершенствованию систем обязательного страхования от несчастных случаев.

«В первом полугодии следующего года будут пересмотрены механизмы определения степени вины работника при расследовании несчастного случая с внесением соответствующих изменений в Трудовой кодекс. Также в 2023 году будут внесены необходимые изменения в закон «О профессиональных союзах» с целью повышения эффективности социального партнерства государства, бизнеса и работников», - добавила министр.