Новую систему прогнозирования паводков разрабатывают в ВКО

В Восточно-Казахстанской области разрабатывается новая система прогнозирования паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Цель нового проекта — повысить эффективность борьбы с паводками в регионе. Будет разработана аналитическая система, включающая методы мониторинга и прогнозирования затопления территорий.

— В период паводка в реках Восточно-Казахстанской области повышается уровень воды и возникает риск затопления сел и домов. Поэтому перед нами стояла задача разработать систему, которая позволила бы прогнозировать сезонные паводки. Для создания вышеупомянутого проекта в ГТУ им. Серикбаева была создана группа исследователей, использующих моделирование речной гидравлики и зон затопления, современные геоинформационные системы, детальное картирование опасных объектов, инфраструктуры, учреждений, жилья, местности и погодные условия. Работа продолжается, — рассказывает руководитель Центра компетенций и трансфера технологий в сфере информационных технологий Руслан Четтикбаев.

По словам начальника отдела профилактики чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Армана Наурызбаева, на сегодня подписан меморандум о взаимодействии с учеными вуза.