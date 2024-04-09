РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:21, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Новую систему прогнозирования паводков разрабатывают в ВКО

    наука и дчс
    Фото: ДЧС ВКО

    В Восточно-Казахстанской области разрабатывается новая система прогнозирования паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цель нового проекта — повысить эффективность борьбы с паводками в регионе. Будет разработана аналитическая система, включающая методы мониторинга и прогнозирования затопления территорий.

    — В период паводка в реках Восточно-Казахстанской области повышается уровень воды и возникает риск затопления сел и домов. Поэтому перед нами стояла задача разработать систему, которая позволила бы прогнозировать сезонные паводки. Для создания вышеупомянутого проекта в ГТУ им. Серикбаева была создана группа исследователей, использующих моделирование речной гидравлики и зон затопления, современные геоинформационные системы, детальное картирование опасных объектов, инфраструктуры, учреждений, жилья, местности и погодные условия. Работа продолжается, — рассказывает руководитель Центра компетенций и трансфера технологий в сфере информационных технологий Руслан Четтикбаев.

    По словам начальника отдела профилактики чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Армана Наурызбаева, на сегодня подписан меморандум о взаимодействии с учеными вуза.

    — Я верю, что в будущем мы разработаем технологии и наладим активное сотрудничество, что позволит нам принимать меры по предотвращению наводнений с учетом рисков. Для совершенствования системы планируется запуск метеорологических данных, — отметил он.

    Теги:
    Наука ДЧС Восточно-Казахстанская область Наводнение Наука и инновации Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!