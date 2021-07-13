Новую систему принятия стандартов внедряет Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство торговли и интеграции РК внедряет новую систему принятия стандартов, которая даст более качественные ориентиры отечественным предпринимателям, чтобы их продукция была более конкурентоспособной. Об этом рассказал глава ведомства Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза, 80% покрываются национальными ГОСТАми, которые принимаются нашими странами. В системе сертификации есть требования и соответствующая обязанность, административная ответственность за то, чтобы соблюдать требования безопасности и качества. У нас есть специальный фонд стандартов. Несколько лет назад было 37% использования этих стандартов, в прошлом году цифра достигла 50%, но здесь ведется постоянная работа», - отметил министр на онлайн-брифинге в СЦК.

По его словам, со стороны государства необходимо обеспечить формирование фонда, чтобы у предпринимателей была соответствующая база и основа, чтобы на основе этих стандартов создавать новую продукцию и конкурировать на международных рынках.

«Поэтому нами проводится работа по актуализации стандартов. В 2021 году планируем завершить эту работу и внести предложения по переоформлению некоторых видов стандартов. Но в год разрабатываем порядка 500 стандартов по методу обложку, имеется ввиду: переносим мировые стандарты в нашу систему, но в этом году мы внедряем новую систему принятия стандартов, которая давала бы более качественные ориентиры нашим предпринимателям, чтобы их продукция была более конкурентоспособной», - добавил Бахыт Султанов.