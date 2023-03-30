Новую систему отбора госслужащих могут внедрить в Казахстане со следующего года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 марта текущего года Агентство РК по делам государственной службы проводит в пилотном режиме апробацию новой системы отбора на государственную службу. Если пилот пройдет успешно, то она будет внедрена во всех госорганах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В случае успешного прохождения апробации со следующего года все государственные органы полностью перейдут на новую систему отбора», - сообщила заместитель председателя Агентства Айнура Сергазиева на встрече с депутатами Сената Парламента РК.

Она напомнила, что пилот внедрен в 5 государственных органах, а именно в Агентстве по делам государственной службы, Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, Министерстве торговли и интеграции, акиматах Акмолинской области и Шымкенте.

Ранее сообщалось, что на внешнем портале E-kyzmet разработан новый алгоритм отбора на государственную службу. Новый формат конкурсной процедуры позволяет кандидатам участвовать в конкурсе на всех этапах, в любое время и из любой точки мира, кроме собеседования, которое проходит в заранее определенное время.

Система E-kyzmet интегрирована со всеми основными информационными системами. Она позволяет кандидатам, поступающим на государственную службу, не тратить время на сбор документов. Получение информации о претенденте из иных информационных систем, проверка его судимости или причастности к иным правонарушениям, рассмотрение соответствия квалификационным требованиям - все это происходит автоматически.