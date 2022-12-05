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Новую систему оплаты труда внедрят для соцработников в Казахстане

5 Декабря 2022, 11:19
Новую систему оплаты труда внедрят для соцработников в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь в Казахстане к социальной работе будут допускаться только сертифицированные специалисты. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках трансформации системы социального обслуживания также предусмотрено усиление института социальных работников. К социальной работе будут допускаться только сертифицированные специалисты, прошедшие независимую оценку квалификации. Будет сформирован реестр соцработников для предоставления лицам с инвалидностью возможности выбора специалистов. Для соцработников будет внедрена новая система оплаты труда, учитывающая уровень квалификации, категорию и специфику предоставляемых услуг», – проинформировала Тамара Дуйсенова в ходе правительственного часа в Мажилисе.

Ранее министр, презентуя проект Социального кодекса сообщила, что черта бедности для назначения адресной социальной помощи будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума с 2025 года.

Также стало известно, что для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как Яндекс Такси, Glovo и другие, будет введен специальный налоговый режим.


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