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Новую систему оплаты труда могут внедрить для казахстанских госслужащих

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Июня 2021, 10:18
Новую систему оплаты труда могут внедрить для казахстанских госслужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов рассказал о возможности масштабирования новой системы оплаты труда на казахстанские госорганы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением Правительства от 29 декабря 2017 года № 939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме» с 1 января 2018 года внедрен пилотный режим новой системы оплаты труда. В частности, в 2018 году в периметр пилотных органов вошли Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции (ныне – АДГС и АПК), Министерство юстиции, акиматы г. Нур-Султана и Мангистауской области, с 1 января 2019 года акиматы г.г. Алматы и Шымкента, с 1 января 2020 года акиматы Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областей», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в настоящее время с учетом анализа внедрения пилотного режима новой системы оплаты труда подготовлен соответствующий проект постановления Правительства, который предварительно согласован с центральными государственными и местными исполнительными органами. Одновременно в соответствии с подпунктом 9-1) статьи 66 Конституции Республики Казахстан Правительством на согласование Главы государства внесены подходы по дальнейшему масштабированию новой системы оплаты труда.

«По результатам одобрения внесенных подходов Главой государства, будут приняты меры по внедрению проекта в местных исполнительных и центральных государственных органах и соответствующее постановление Правительства Республики Казахстан», - заключил зампремьера.


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