Новую систему медосвидетельствования планируют внедрить в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Единую сеть хроматографических лабораторий для прохождения медосвидетельствования планируют создать в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Данные будут передаваться в режиме реального времени в информационные системы департамента полиции, прокуратуры области и наркологического диспансера.
«Сеть хроматографических лабораторий будет расположена на базе медучреждений области. Их оснастят новыми анализаторами, которые располагают архивом на 100 видов наркотических веществ. Эти аппараты смогут в режиме реального времени передавать результаты анализов в базы департамента полиции, областной прокуратуры и наркологического диспансера, что позволит исключить сомнения в достоверности экспертизы», - пояснил руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
Создание новой системы медосвидетельствования - один из шагов комплекса мер по профилактике правонарушений. О работе в этом направлении рассказали в областном акимате. Так, например, намерены усилить контроль за семьями, состоящими на учете. И особое внимание уделить решению социальных проблем ранее осужденных граждан и бездомных.
«Мы предлагаем открыть дополнительные центры адаптации в Караганде и городах-спутниках. Сейчас в этих учреждениях люди имеют право находиться в течение шести месяцев. После они фактически остаются на улице, и это толкает их на преступления. Мы считаем целесообразным увеличить время их пребывания там до нахождения постоянного места жительства и трудоустройства», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулов.
Он также предложил открыть дополнительные курсы краткосрочного переобучения для освободившихся из мест заключения и увеличить число квот для их трудоустройства.
Все эти действия включены в план по профилактике правонарушений на 2020-2022 годы. В него входят задачи по снижению количества правонарушений на улицах и в сфере семейно-бытовых отношений, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, ДТП и т. д.
В области сократилось количество преступлений, совершаемых на улице и в общественных местах. Также уменьшилось тяжкая преступность. Однако пьянство и алкоголизм влияют на общую криминогенную ситуацию.
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