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Новую школу открыли в Шетском районе Карагандинской области

31 Декабря 2021 18:53
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Новую школу открыли в Шетском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Киикты Шетского района Карагандинской области открылась новая школа. Она рассчитана на 150 учеников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Учебное заведение построено взамен аварийного. ​Школа состоит из двух блоков, оснащена современной материально-технической базой.

В ней 17 учебных кабинетов, лингафонно-мультимедийный класс, мастерские, спортивный зал, библиотека, столовая, медицинский кабинет.

«Старая школа была аварийной. К тому же она маленькая, наши дети занимались в три смены. У нас не было столовой, туалеты находились на улице. В новом здании есть всё: помимо классов, имеется столовая, три мастерские, туалеты, три корта на улице. Также оборудован отдельный вход для класса предшкольной подготовки, который рассчитан на 15 детей. У них теперь своя игровая и учебный кабинет с отдельной площадкой. Наши педагоги и родители очень рады», – сказала директор школы Жанар Смагулова.

«В третьей четверти планируется обучение школьников села Киикты в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм и требований», – сообщили в управлении образования.

Заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов поздравил кииктинцев с открытием современной школы и вручил учебному заведению сертификат на 10 миллионов тенге.


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#Карагандинская область   #Образование  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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