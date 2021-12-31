Новую школу открыли в Шетском районе Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Киикты Шетского района Карагандинской области открылась новая школа. Она рассчитана на 150 учеников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Учебное заведение построено взамен аварийного. Школа состоит из двух блоков, оснащена современной материально-технической базой.
В ней 17 учебных кабинетов, лингафонно-мультимедийный класс, мастерские, спортивный зал, библиотека, столовая, медицинский кабинет.
«Старая школа была аварийной. К тому же она маленькая, наши дети занимались в три смены. У нас не было столовой, туалеты находились на улице. В новом здании есть всё: помимо классов, имеется столовая, три мастерские, туалеты, три корта на улице. Также оборудован отдельный вход для класса предшкольной подготовки, который рассчитан на 15 детей. У них теперь своя игровая и учебный кабинет с отдельной площадкой. Наши педагоги и родители очень рады», – сказала директор школы Жанар Смагулова.
«В третьей четверти планируется обучение школьников села Киикты в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм и требований», – сообщили в управлении образования.
Заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов поздравил кииктинцев с открытием современной школы и вручил учебному заведению сертификат на 10 миллионов тенге.
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