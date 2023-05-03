Новую серию банкнот введут в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с 10 мая 2023 года вводятся в обращение банкноты пятой серии национальной валюты, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Национального банка КР, купюры номиналом 200, 500 и 1000 сомов содержат трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от подделок. Денежные средства нового образца защищены водяным знаком, защитной нитью, рельефностью изображений, скрытым изображением, цветопеременной краской и блестящей полоской (на оборотной стороне).

Выпуск новой серии банкнот посвящен 30-летию со дня введения национальной валюты в Кыргызской Республике. Новая серия нацвалюты без изменений сохранила основной цвет, размер, отражение историко-культурного наследия Кыргызстана, портреты деятелей искусства и культуры на лицевой стороне, достопримечательности страны на оборотной стороне.

Все денежные купюры прежних годов выпусков являются официальными средствами платежа на территории Кыргызской Республики и подлежат обязательному приему.