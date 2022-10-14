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Новую птицефабрику запустили в СКО
14 Октября 2022, 01:49

Новую птицефабрику запустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области запустили птицефабрику мощностью 1,5 тысячи тонн мяса в год. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети аким области написал, что в проект инвестировали 1,7 млрд тенге.

«Значительная часть профинансирована СПК «Солтүстік». Построены три птичника и убойный цех. Планируется строительство ещё трех корпусов. Продукцию поставляют на прилавки городских магазинов по приемлемым ценам», - проинформировал К.Аксакалов.

Птицефабрика «Жаңа құс» находится в Кызылжарском районе. На предприятие создали 50 новых рабочих мест для жителей села Новокаменки и соседних населенных пунктов.

«В начале года мы запланировали в сельском хозяйстве реализацию 31 проекта на 77 млрд тенге. Проекты сопровождаются государством, оказывается финансовая поддержка. Продолжается строительство еще двух птицефабрик на 15 тыс. тонн мяса в год с созданием 250 новых рабочих мест. Учитывая, что потребность нашей области в мясе птицы составляет 8,5 тыс. тонн, мы полностью закроем потребность региона», - написал К. Аксакалов.


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