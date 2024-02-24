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    00:05, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Новую программу утилизации транспортных средств разработали в РК

    Новую программу утилизации транспортных стредств разработали в РК
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    Министерством экологии и природных ресурсов РК совместно с АО «Жасыл даму» разработана новая программа утилизации транспортных средств, а также самоходной сельхозтехники (ВЭТС/ВЭССХТ), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    - В программе смогут принять участие все субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по переработке черного металла. Монополия одного предприятия исключается. Платой за переработку старого авто является право собственности на извлекаемое сырье, - сообщили в Минэкологии РК.

    Владельцам старых авто будет предложен скидочный сертификат, номинал которого будет определен в установленном порядке.

    На данный момент проект правил разработан и находится в процессе утверждения.

    Теги:
    Правительство РК Закон и право Транспорт Минэкологии Утильсбор
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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