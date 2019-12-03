Новую программу развития военной медицины разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главное военно-медицинское управление Вооружённых сил Казахстана разработало программу развития военной медицины. По основным направлениям развития данной сферы доложили министру обороны. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Программа затрагивает ряд важных направлений: управление военно-медицинским обеспечением, кадровые ресурсы, материальная база и организационно-штатная структура, а также организация оказания медицинской помощи. Основная её цель состоит в повышении уровня военной медицины и качества оказываемых медицинских услуг.

По словам начальника главного военно-медицинского управления полковника Тимура Ошакбаева, реализация программы позволит создать в Казахстане самодостаточные военно-медицинские подразделения и учреждения, способные самостоятельно решать задачи в мирное и военное время, конкурентоспособные в общей системе медицинского обеспечения и страхования.





Как отмечается в докладе, главные результаты, которые планируется достигнуть – это бесперебойное обеспечение войск качественным, современным медицинским имуществом и техникой, повышение статуса военного врача и престижа военной медицины. Вкупе все эти меры позволят улучшить существующую структуру и систему медицинской службы.

Важным аспектом программы является приобретение услуг по санаторно-курортному лечению с распределением мест по климатогеографическому расположению санаторных организаций. Воспользоваться услугами смогут действующие военнослужащие и те, кто уже в запасе.





Также в рамках расширения участия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях ООН планируется подготовка и направление военно-полевого госпиталя.

Сегодня в Вооружённых силах Казахстана функционирует 21 военно-медицинское учреждение – это центры, госпитали, лазареты и 131 медицинское подразделение – медицинские роты, пункты, взводы, отделения. Основной поток военных медиков формируется из медицинских вузов Казахстана, откуда призывают офицеров запаса, и выпускников военных учебных заведений иностранных государств. Дополнительное образование обеспечивает Центр военной медицины МО РК, где ежегодно проходят обучение до 400 человек.





Развитие и совершенствование системы военной медицины является одним из приоритетных направлений в комплексе мер по поддержанию высокой боевой готовности армии и напрямую влияет на обороноспособность государства.