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    Новую программу политических реформ предложит Касым-Жомарт Токаев

    1 Марта 2022, 12:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев анонсировал новую программу политических реформ, о которой объявит 16 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «16 марта я предложу новую программу политических реформ. Сейчас конкуренция между партиями усиливается. В этой связи мы должны сохранить роль нашей партии в качестве главной политической силы. Это очень важная задача. Другими словами, организация должна всегда оставаться истинной народной партией, защищающей интересы страны», - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередном съезде партии.

    Напомним, Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в «AMANAT».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Политические партии Политические реформы Политика Съезд партии Аманат
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