Новую пожарную часть откроют в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне Усолка города Павлодара откроют новую пожарную часть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



Как сообщил руководитель областного департамента по чрезвычайным ситуациям Жасулан Джумашев, проектно-сметная документация для пожарной части готова. Место выбрали вблизи подстанции.

«Требуется очень много электроэнергии. Одна пожарная часть потребляет примерно, как девятиэтажный четырехподъездный дом, – пояснил спикер на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций. – Нам необходимо постоянно подзаряжать оборудование, технику, ставить мощную вытяжку, сушилку рукавов и так далее».

По словам Жасулана Джумашева, новый пост разгрузит работу пожарной части №3. Когда его откроют, пост №11 на спасательной станции «Дельфин» переведут в здание специальной пожарной части №1 на Хромзаводе для обслуживания Северной промзоны и части Павлодарского района.

В будущем планируют открыть еще две пожарные части – в селах Павлодарское и Ефремовка.