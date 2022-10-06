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    12:41, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Новую политическую платформу приняла партия AMANAT

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Принята новая политическая платформа партии AMANAT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера на заседании политического совета партии принято решение одобрить новую политическую платформу партии и вынести ее на съезд партии. Ранее проект документа рассмотрен и полностью поддержан на собраниях первичных партийных организаций, конференциях региональных и территориальных филиалов партии. Поэтому с учетом сегодняшних выступлений предлагается принять постановление об утверждении новой политической платформы партии AMANAT. На ряду с принятием новой политической платформы партии предлагается поставить на утрату ранее принятые решения о политической платформе и программе партии до 2030 года», - сказал исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов.

    За соответствующее постановление сегодня проголосовали делегаты на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.


    Теги:
    Общество AMANAT
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