Новую политическую платформу приняла партия AMANAT

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Принята новая политическая платформа партии AMANAT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера на заседании политического совета партии принято решение одобрить новую политическую платформу партии и вынести ее на съезд партии. Ранее проект документа рассмотрен и полностью поддержан на собраниях первичных партийных организаций, конференциях региональных и территориальных филиалов партии. Поэтому с учетом сегодняшних выступлений предлагается принять постановление об утверждении новой политической платформы партии AMANAT. На ряду с принятием новой политической платформы партии предлагается поставить на утрату ранее принятые решения о политической платформе и программе партии до 2030 года», - сказал исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов.

За соответствующее постановление сегодня проголосовали делегаты на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.