Новую поликлинику открыли в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 20 тыс. жителей Темиртау будут обследоваться в новой поликлинике. Медицинское учреждение открыли по программе государственно-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центральная поликлиника № 3 в Темиртау открылась в микрорайоне Горка Дружбы. Сейчас к ней прикреплено свыше 20 тыс. жителей.

В отремонтированном двухэтажном здании созданы все условия для ранней диагностики заболеваний и комфортного лечения пациентов. Прием будут вести как врачи общей практики, так и узкие специалисты: невропатолог, хирург, акушер-гинеколог, ревматолог, кардиолог, гастроэнтеролог и др.

Организована стационарозамещающая помощь – для этого есть 6 коек, а также реабилитационное лечение.

Поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием, в том числе современной стоматологической установкой, аппаратами ультразвуковой диагностики, рентгенографии и флюорографии, оборудованием для проведения физиопроцедур.