Новую площадку для уличных музыкантов откроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новая площадка для уличного творчества откроется в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акима Сарыаркинского района столицы Армана Турлубека.

«Друзья, мы рады сообщить вам об открытии ещё одной площадки на территории нашего района для уличного творчества. Как вы знаете, в июле открылся прекраснейший парк «Акжайык» на ул Женис/Богембая, со своим амфитеатром! Благодаря поддержке ректора музыкальной академии, очень уважаемого человека в мире музыки Айман Мусаходжаевой, теперь парк заживет и своей музыкальной жизнью. И уже сегодня , 28 июля, студенты музыкальной академии ждут жителей и гостей города на незабываемый и волнительный «Вечер Домбры». Любители и почитатели национального инструмента прикоснутся к яркому и сочному звучанию домбры и, как сказал Президент нашей республики Нурсултан Абишевич Назарбаев, раскроют свою душу, ибо: «Домбра - это душа казаха». Начало концерта в 19.00», - анонсировал мероприятие Арман Турлубек на своей странице в Фейсбуке.

«Ждем всех желающих поддержать благое начинание студентов присутствием и овациями, а желающим уличным музыкантам сообщаем об открытии ещё одного места для вашего творчества!» - добавил аким района.





Фото: bko.gov.kz