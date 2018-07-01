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Новую площадку для уличных музыкантов откроют в Астане

28 Июля 2018 15:33 153
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Новую площадку для уличных музыкантов откроют в Астане

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новая площадка для уличного творчества откроется в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акима Сарыаркинского района столицы Армана Турлубека.

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«Друзья, мы рады сообщить вам об открытии ещё одной площадки на территории нашего района для уличного творчества. Как вы знаете, в июле открылся прекраснейший парк «Акжайык» на ул Женис/Богембая, со своим амфитеатром! Благодаря поддержке ректора музыкальной академии, очень уважаемого человека в мире музыки Айман Мусаходжаевой, теперь парк заживет и своей музыкальной жизнью. И уже сегодня , 28 июля, студенты музыкальной академии ждут жителей и гостей города на незабываемый и волнительный «Вечер Домбры». Любители и почитатели национального инструмента прикоснутся к яркому и сочному звучанию домбры и, как сказал Президент нашей республики Нурсултан Абишевич Назарбаев, раскроют свою душу, ибо: «Домбра - это душа казаха». Начало концерта в 19.00», - анонсировал мероприятие Арман Турлубек на своей странице в Фейсбуке.

«Ждем всех желающих поддержать благое начинание студентов присутствием и овациями, а желающим уличным музыкантам сообщаем об открытии ещё одного места для вашего творчества!» - добавил аким района.


Фото: bko.gov.kz

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Ключевые слова: Астана, Культура,
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Автор:

Ринат Дусумов

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