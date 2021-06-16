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    14:35, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Новую платформу для абитуриентов запустили в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие нововведения были внедрены при приеме абитуриентов в колледжи, рассказали в управлении образования Нур-Султана на брифинге «О поступлении в колледжи технического и профессионального образования (ТиПО)». Об этом сообщает сайт акимата города, передает МИА «Казинформ».

    По словам заместителя руководителя управления образования Риммы Имангазиновой, теперь у будущих студентов есть больше возможностей для выбора специальности.

    «Если ранее прием проводился в колледжи уже на утвержденные места по госзаказу, то по новому механизму – абитуриенты сами будут выбирать колледжи и специальности, т.е. госзаказ размещается по итогам фактического приема в колледжи по выбору абитуриента. Это обеспечит прозрачность распределения госзаказа и прием абитуриентов в колледжи», - заявила Римма Имангазинова.

    Еще одним новшеством станет платформа, которая позволит абитуриентам проанализировать свои умения и лучше подобрать себе будущую специальность.

    «В этом году впервые всем выпускникам школ будет предоставлена возможность пройти профессиональную диагностику через информационную систему. В итоге абитуриенты получат рекомендации к получению той или иной специальности, ознакомятся с картами рекомендуемых профессий. Итоги профессиональной диагностики носят рекомендательный характер и дает возможность в принятии решения при выборе профессии», - сообщила заместитель руководителя управления образования.

    Напомним, прием в организации ТИПО начинаются с 25 июня, документы принимаются двумя путями: через веб-портал «электронного правительства» либо при обращении непосредственно в колледж, совершеннолетними лично, несовершеннолетними - в присутствии законного представителя.

    При поступлении на учебу в организации ТиПО, предусмотрены квоты по девяти категориям (инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и их воспитывающие семьи, сельская молодежь, определяющая социально-экономическое развитие села, дети-сироты, дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, категории «кандас»).

    Все квоты должны быть подтверждены документом, подтверждавшим статус абитуриента.


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