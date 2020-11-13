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Новую песню для Димаша Кудайбергена написали Игорь Крутой и Игорь Николаев

13 Ноября 2020 02:40
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Новую песню для Димаша Кудайбергена написали Игорь Крутой и Игорь Николаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Композитор Игорь Крутой поделился со своими подписчиками в соцсетях приятной новостью - о подготовке совместно с Димашем Кудайбергеном к первой в условиях пандемии записи новой песни, передает МИА «Казинформ».

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Название новой песни «Я скучаю по тебе», стихи к этой песне написал соавтор и друг композитора Игорь Николаев.

«Давно мы с Игорем не сочиняли совместных произведений, и вот опять творческие созвоны, правки коды, горение, в общем, дежавю... То же самое с Димашем - выбор тональности, комфортная модуляция, настроение и, как всегда, ожидание чуда в тот момент, когда появляются талантливые стихи, музыка и исполнение, наверное, самого ожидаемого голоса в нашей стране (и не только в нашей), голоса Димаша... Надеюсь, что судьба этой песни будет яркая, жизнь долгая, а любовь к ней счастливая», - сообщил в Instagram Игорь Крутой.

Напомним, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сейчас работает над новыми музыкальными проектами и недавно также анонсировал новые песни.




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#Культура   #Димаш Кудайберген  
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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