Новую партию вакцины от коронавируса доставили в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 19 тысяч доз вакцины «Спутник V» доставили в Атырау. Их распределят по всем пунктам вакцинации региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 19 350 доз российской вакцины «Спутник V» доставили в региональный фармацевтический склад из Актобе. Вся партия сертифицирована и будет распределена по 41 прививочному пункту.

«На сегодняшний день внесены изменения в ежедневный план вакцинации против коронавирусной инфекции. Количество лиц, получающих вакцину в день, увеличено с 1050 до 3500», - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.

Как ранее сообщалось, 156 тысяч жителей Атырауской области привились от КВИ.







