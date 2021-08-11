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Новую партию вакцины от коронавируса доставили в Атырау

11 Августа 2021 15:52
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Новую партию вакцины от коронавируса доставили в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 19 тысяч доз вакцины «Спутник V» доставили в Атырау. Их распределят по всем пунктам вакцинации региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 19 350 доз российской вакцины «Спутник V» доставили в региональный фармацевтический склад из Актобе. Вся партия сертифицирована и будет распределена по 41 прививочному пункту.

«На сегодняшний день внесены изменения в ежедневный план вакцинации против коронавирусной инфекции. Количество лиц, получающих вакцину в день, увеличено с 1050 до 3500», - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.

Как ранее сообщалось, 156 тысяч жителей Атырауской области привились от КВИ.




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#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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