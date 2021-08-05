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Новую партию вакцины от COVID-19 доставили в Атырау
5 Августа 2021 16:47
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атыраускую область доставили 28 600 доз вакцины «Спутник V», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, сегодня
18 600 тысяч доз первого компонента и 10 000 доз Iвторого компонента российской вакцины «Спутник V» доставили в региональный фармацевтический склад. Их распределят по всем прививочным пунктам Атырауской области.
Накануне в регион прибыли 990 доз казахстанской вакцины QazVac. Привиться ею можно в поликлиниках N 4 и 5, а также в Еркинкалинской семейно-врачебной амбулатории.
Как ранее сообщалось, семи тысяч достигло число болеющих COVID-19 в Атырауской области.
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