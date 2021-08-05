Новую партию вакцины от COVID-19 доставили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атыраускую область доставили 28 600 доз вакцины «Спутник V», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, сегодня

18 600 тысяч доз первого компонента и 10 000 доз Iвторого компонента российской вакцины «Спутник V» доставили в региональный фармацевтический склад. Их распределят по всем прививочным пунктам Атырауской области.

Накануне в регион прибыли 990 доз казахстанской вакцины QazVac. Привиться ею можно в поликлиниках N 4 и 5, а также в Еркинкалинской семейно-врачебной амбулатории.

Как ранее сообщалось, семи тысяч достигло число болеющих COVID-19 в Атырауской области.