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Новую партию спутников OneWeb планируют запустить с Байконура 14 сентября

26 Августа 2021 04:21
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Новую партию спутников OneWeb планируют запустить с Байконура 14 сентября

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 22 августа с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» был осуществлен успешный запуск 34-х космических аппаратов OneWeb. Уже через три дня, 25 августа на Байконур была доставлена очередная партия спутников OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, новая партия из 34 космических аппаратов прибыла в аэропорт «Крайний» самолетом Ан-124. Специалисты космического центра «Южный» произвели выгрузку и транспортировку спутников на площадку № 112 космодрома Байконур. Следующий этап технологических мероприятий — подготовка аппаратов на техническом комплексе.





Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией космических аппаратов OneWeb в рамках миссии № 36 запланирован на 14 сентября 2021 года. Интервал между состоявшимся 22 августа и предстоящим запуском составит чуть более трех недель.

На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 288 космических аппаратов, планируется запуск сотен других. Предстоящий запуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 322. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом.

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#Наука   #Освоение космоса   #Байконур   #Интернет   #Космос  
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Автор:

Сара Кабикызы

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