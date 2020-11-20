Новую партию спутников One Web готовят к запуску с космодрома Восточный

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Космодром Байконур завершил пусковые работы 2020 года еще в середине октября, а на космодроме Восточный готовятся к предстоящему декабрьскому пуску, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Космические аппараты британской компании OneWeb доставлены на космодром Восточный, где будет осуществляться их подготовка к намеченному на декабрь 2020 года запуску на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Этот пуск станет полностью коммерческим и первым, реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb с космодрома Восточный.

В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 74 космических аппарата. Предстоящий пуск должен довести количество спутников OneWeb на орбите Земли до 110 единиц.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана) с использованием ракеты-носителя «Союз-СТ» и разгонного блока «Фрегат».

Еще по 34 спутника были выведены на орбиту 7 февраля и 22 марта 2020 года запущены с космодрома Байконур при помощи ракет «Союз-2.1б» и разгонных блоков «Фрегат».

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.