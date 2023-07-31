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    15:00, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Новую областную многопрофильную больницу планируют построить в Жезказгане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прорабатывается вопрос строительства областной многопрофильной больницы в Жезказгане. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время акиматом Улытауской области прорабатывается вопрос строительства новой областной многопрофильной больницы с отделениями травматологии, почек, пульмонологии, реабилитации, гастроэнтерологии в городе Жезказган», - говорится в ответе Тамары Дуйсеновой.

    Кроме того, министр отметила, что в Сатпаевской городской больнице планируется открытие травматологического и детского реанимационного отделения.

    «В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Улытауской области на 2022-2026 годы (утвержденного Постановлением Правительства РК от 4 ноября 2022 года 871) за счет частных инвестиций в 2023 году планируется открытие травматологического пункта и отделения реанимации для оказания помощи взрослым и детям в центральной больнице города Сатпаев», - добавила министр.


    Теги:
    Улытауская область Здравоохранение
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