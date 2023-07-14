Новую набережную открыли в Сарыаркинском районе Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сарыаркинском районе города Астаны за счет частных инвестиций открыто новое общественное пространство возле моста по улице Шабал Бейсековой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Общая благоустроенная территория – 0,96 га. На набережной расположены различные зоны отдыха для горожан: амфитеатр; детские и спортивные площадки; велосипедная, беговая, пешеходная дорожки; баскетбольное, волейбольное, футбольное поля; площадка для скалолазания; скейт-парк.





По району активно идет работа по благоустройству. С начала строительного сезона были обустроены общественные пространства по улице Коктобе (жилой массив Коктал-1) и улице Фахд бен Абдул Азиз (жилой массив Агрогородок). Кроме того, около ТД «Шапагат» и по улицам Желтоксан – Бухарбай батыра – Бейбитшилик ведется ремонт пешеходных дорожек.

Накануне аким Астаны Женис Касымбек рассказал о том, как будет благоустраиваться правый берег столицы.

По его словам, в этом году на правобережье города будет благоустроено около 130 дворов и общественных пространств. Уже почти на 50 объектах завершены соответствующие работы.