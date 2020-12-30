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Новую монету в Казахстане посвятили священному дереву номадов

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Декабря 2020, 21:08
Новую монету в Казахстане посвятили священному дереву номадов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «TORAŃǴY» из серии «Флора и фауна Казахстана» из сплава мельхиор номиналами 200 и 100 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Реализация коллекционных монет «TORAŃǴY» будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка. Информация о дате продаж будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

Переход на онлайн-продажи реализуется в пилотном режиме с целью обеспечения безопасности населения на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации. Онлайн-реализация и доставка монет будут осуществляться с помощью обновлённой платформы интернет-магазина НБК. Поскольку обработка заказов требует определенного времени, то реализация монет будет распределена на несколько дней.

О коллекционных монетах «TORAŃǴY»

TORAŃǴY (Туранга) – тополь разнолистный. Внесен в Красную книгу Казахстана. У разных народов есть свои почитаемые деревья, считающиеся священными. У каждого из них есть своя собственная легенда. У японцев – это сакура, у европейцев – дуб, у индейцев – секвойя, у африканцев – баобаб. У древних номадов таким деревом, которому поклонялись и считали священным, считалась туранга.

Описание монет «TORAŃǴY» номиналом 200 тенге и 100 тенге:

На лицевой стороне (аверсе) монет в правой части изображен государственный герб Республики Казахстан в обрамлении коллажа из животных и растений. Слева изображены логотип Национального Банка и надпись «200 TEŃGE» на монете из сплава мельхиор качеством изготовления «рrооf-like» и «100 TEŃGE» на монете из сплава нейзильбер качеством изготовления «brilliant uncirculated», обозначающие номиналы монеты. По окружности монеты расположены надписи «QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI» и «NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN».

На оборотной стороне (реверсе) изображение тополя Туранга на фоне пустынного бархана (выполненное с применением технологии золочения на монете из сплава мельхиор качеством «рrооf-like»), в правой верхней части – надписи «TORAŃǴY» и «POPULUS DIVERSIFOLIA» (латинское название вида).

Монеты из сплава мельхиор и нейзильбер имеют идентичные изображения аверса и реверса.

Монеты изготовлены:

- из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, с золочением, качеством «рrооf-like», номиналом 200 тенге, тиражом 7 000 (семь тысяч) штук;

- из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством «brilliant uncirculated», номиналом 100 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук;

- из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамм, диаметром 31 мм, качеством «uncirculated», номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 (сто тысяч) штук.

Коллекционные монеты номиналом 200 и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «proof-like» выпускаются в сувенирной упаковке. Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «brilliant uncirculated» выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.



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