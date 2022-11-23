Новую модель управления пригородами Астаны, Алматы и Шымкента внедрят в РК

23 Ноября 2022, 11:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК в первом чтении одобрили проекты законов «О развитии агломераций» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития агломераций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как разъяснил министр Национальной экономики РК Алибек Куантыров, планируется законодательно ввести дефиницию термина «агломерация» и критерии определения агломераций. В качестве «агломераций» определят системы населенных мест с центрами в Алматы, Астане, Шымкенте, возможно и другие областные центры, в том числе Актобе.

Законопроектом внедряется новая модель управления агломерациями. На республиканском уровне вопросы по развитию агломераций предлагается выносить на рассмотрение совета по агломерациям, который будет консультативно-совещательным органом при Правительстве.

На региональном уровне создадут местные советы агломераций, как площадки взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области для решения конкретных вопросов агломерации.

В рамках основного и сопутствующего законопроектов акиматы регионов наделят 25 дополнительными полномочиями. В соответствии с основным законопроектом акиматы столицы, городов республиканского значения и прилегающих областей будут участвовать в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации.

Акиматы городов республиканского значения и столицы смогут участвовать в разработке архитектурной и строительной политики пригородной местности. Акиматы прилегающих областей наделяются компетенцией по резервированию земельных участков на территории агломерации для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, финансируемого местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения.

Местные исполнительные органы Астаны, Алматы и Шымкента будут координировать деятельность субъектов по реализации генерального плана развития пригородной зоны, организовывать разработку проекта генерального плана развития пригородной зоны, согласовывать проекты госнормативов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории пригородной зоны.

«Для целей скоординированного развития агломераций в законопроекте выработан механизм горизонтальных трансфертов между бюджетами города и прилегающей области для финансирования совместных агломерационных проектов с эффектом синергии, которые повлияют как на развитие города-центра, так и его пригородной зоны», - сказал Алибек Куантыров, выступая в Мажилисе Парламента РК с докладом о проекте законов.

Ранее сообщалось, что в агломерациях страны имеются дисбалансы в развитии между городом-центром и прилегающими районами. Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий. За 10 лет население Астаны увеличилось на 59%, Алматы - на 37%, Шымкента - на 67%.