Новую модель управления агломерациями планируют внедрить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство национальной экономики РК презентовало законопроект «О развитии агломераций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, презентуя законопроект в комитете по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса, в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами.

«Основной причиной нескоординированного развития территорий является отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей развитие агломераций. Назрела необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной. Наличие законодательного урегулирования вопросов развития агломераций позволило бы обеспечить единое пространственное планирование на территории агломераций, внедрить механизмы управления реализации совместных проектов и, в целом, «четкие правила» в отношении ответственности и контроля за целевым использованием средств, эксплуатацией и техобслуживанием объектов инфраструктуры и систем предоставления услуг», - сказал Бауыржан Омарбеков в ходе презентации проекта закона.

Основанием для разработки законопроектов является ряд поручений Главы государства. В целях применения лучшего международного опыта министерством совместно с экспертами Всемирного банка разработаны основной и сопутствующий законопроекты.

«Основным законопроектом вводится дефиниция термина «агломерация» и критерии определения агломераций. Так, агломерация — это локальная система, состоящая из столицы или города республиканского значения или города областного значения с численностью населения свыше 500 тысяч человек и расположенных вокруг него населенных пунктов, имеющих повседневные трудовые, производственные, социально-культурные и иные связи, а также тенденцию к территориальному слиянию», - добавил вице-министр.

При этом, основными критериями определения агломераций будут:

– административный статус города-центра (столица, город республиканского значения, областной центр);

– демографическая емкость, что включает в себя высокую плотность населения региона, миграционный приток, ресурсную базу;

– логистический потенциал, что означает удобное географическое расположение, прохождение международных транспортных коридоров, наличие транспортного узла и инфраструктуры;

– экономический потенциал, то есть многоукладная развитость города-центра (индустриально-инновационный, финансовый, сервисный, трудовой, научный и культурный потенциал).

Бауыржан Омарбеков пояснил, что законопроект направлен на регулирование отношений между административно-территориальными единицами, входящими в состав агломераций.

«Законопроектом внедряется новая модель управления агломерациями. На республиканском уровне вопросы по развитию агломераций будут выноситься на рассмотрение Совета по агломерациям, который будет являться консультативно-совещательным органом при Правительстве, предназначенным для межведомственной координации вопросов развития агломераций», - проинформировал Б. Омарбеков.

Также в соответствии с основным законопроектом, акиматы столицы, городов республиканского значения и прилегающих областей будут участвовать в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации, подготовке и подписании соответствующего соглашения. Акиматы будут участвовать в создании и деятельности местного совета агломерации, разработке комплексного плана развития агломерации.

Данные полномочия позволят преодолеть дисбаланс в экономическом развитии между городом-центром и пригородной зоной.