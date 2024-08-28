Новую модель психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного образования внедряют в Казахстане

Министерство просвещения Казахстана приняло ряд мер по расширению возможностей равного доступа к обучению для всех детей, в том числе с особыми образовательными потребностями. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно новым правилам, в организациях образования будет реализована трёхуровневая модель психолого-педагогического сопровождения.



На первом уровне поддержку ребёнку будут оказывать классные руководители и учителя в классе или группе во время занятий. Второй уровень предполагает привлечение специалистов службы психолого-педагогического сопровождения, включая педагогов-психологов, социальных педагогов, специальных педагогов и педагогов-ассистентов. В случае необходимости на третьем уровне подключаются узкие специалисты, такие как сурдопедагоги, тифлопедагоги и другие эксперты.





— Эти меры направлены на улучшение качества образовательных услуг для всех детей, имеющих трудности в обучении. Благодаря трёхуровневой модели психолого-педагогического сопровождения дети будут получать поддержку, которая максимально соответствует их потребностям и индивидуальным возможностям, — отметила директор департамента инклюзивного и специального образования Министерства просвещения РК Лаура Бутабаева.

Внедрение этих изменений создаст максимально инклюзивную образовательную среду, которая позволит каждому ребёнку реализовать свой потенциал.