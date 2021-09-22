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    11:46, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Новую модель финансирования судов намерены установить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК взяли в работу проект закона о судебной системе и статусе судей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект Конституционного закона Казахстана «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» разработан группой депутатов Парламента в целях реализации подходов по совершенствованию судебной системы.

    «Предлагаемые законодательные изменения направлены на повышение профессионализма судейского корпуса, ответственности и независимости судей. Законопроект позволит совершенствовать механизм отбора судебных кадров и оценки профессиональной деятельности судей, увеличить сроки давности привлечения судей к ответственности, а также установить новую модель финансирования судов», - пояснила мажилисмен Снежанна Имашева на пленарном заседании палаты.

    Также депутаты взяли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы».

    Было отмечено, что предлагаемые изменения предусматривают совершенствование административного законодательства, внедрение IT-сервисов судопроизводства. Вопросы отбора судебных кадров, а также введения нового порядка финансирования судебной системы.


    Теги:
    Парламент Мажилис
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