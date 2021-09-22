Новую модель финансирования судов намерены установить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК взяли в работу проект закона о судебной системе и статусе судей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект Конституционного закона Казахстана «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» разработан группой депутатов Парламента в целях реализации подходов по совершенствованию судебной системы.

«Предлагаемые законодательные изменения направлены на повышение профессионализма судейского корпуса, ответственности и независимости судей. Законопроект позволит совершенствовать механизм отбора судебных кадров и оценки профессиональной деятельности судей, увеличить сроки давности привлечения судей к ответственности, а также установить новую модель финансирования судов», - пояснила мажилисмен Снежанна Имашева на пленарном заседании палаты.

Также депутаты взяли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы».

Было отмечено, что предлагаемые изменения предусматривают совершенствование административного законодательства, внедрение IT-сервисов судопроизводства. Вопросы отбора судебных кадров, а также введения нового порядка финансирования судебной системы.