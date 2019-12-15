-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:41
-
-
-
-
вчера 22:13
-
вчера 22:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 10:45
-
-
-
-
-
-
вчера 09:19
-
-
-
-
-
Новую «Мисс мира» выбрали в Лондоне
ЛОНДОН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса «Мисс мира 2019», прошедшего в субботу в Лондоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Второе место досталось темнокожей француженке Офели Мезино, третье - представительнице Индии Суман Ратансингх Рао.
Новой обладательнице короны «Мисс мира» 23 года. Она изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида (США). Среди ее хобби: кулинария, волонтерство, ведение видеоблога и пение. Именно последнее увлечение помогло Сингх одержать победу в конкурсе талантов, что открыло ей прямой путь в полуфинал. Ямайская конкурсантка, которая может похвастаться умением петь оперные арии, исполнила для жюри и зрителей знаменитую песню американки Уитни Хьюстон (1963-2012) I have nothing («У меня ничего нет»).
«Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное - поколение женщин, которые стремятся изменить мир. Не могу сказать, что я чем-то выделяюсь среди других конкурсанток, но моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам и делать все для того, чтобы у них были те же возможности, которые были у меня», - сказала Сингх, отвечая на вопрос британского телеведущего и члена жюри конкурса Пирса Моргана о том, почему именно она заслуживает победы.
В 2018 году обладательницей короны «Мисс мира» стала мексиканка Ванесса Понсе.
- Поэтический конкурс проходит в Шымкенте
- Победители поэтического конкурса определились в Шымкенте
- Благотворительное мероприятие прошло в центральной мечети Шымкента
- Атырауский молодежный фонд, помогающий больным детям, стал лауреатом премии «Жомарт жүрек»
- День независимости отметили в Атырауской области
- Предпринимательнице без рук вручил госнаграду Руслан Даленов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана