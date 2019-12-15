+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: -2 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новую «Мисс мира» выбрали в Лондоне

15 Декабря 2019 01:35
Поделиться:
Новую «Мисс мира» выбрали в Лондоне

ЛОНДОН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса «Мисс мира 2019», прошедшего в субботу в Лондоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме

Извержение вулкана в Новой Зеландии: 14 погибших найдено, поиски жертв продолжаются
Партия Бориса Джонсона получила большинство в британском парламенте В России разбился вертолет Ми-28Н Три человека погибли в результате понижения температуры в Таиланде

Второе место досталось темнокожей француженке Офели Мезино, третье - представительнице Индии Суман Ратансингх Рао.

Новой обладательнице короны «Мисс мира» 23 года. Она изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида (США). Среди ее хобби: кулинария, волонтерство, ведение видеоблога и пение. Именно последнее увлечение помогло Сингх одержать победу в конкурсе талантов, что открыло ей прямой путь в полуфинал. Ямайская конкурсантка, которая может похвастаться умением петь оперные арии, исполнила для жюри и зрителей знаменитую песню американки Уитни Хьюстон (1963-2012) I have nothing («У меня ничего нет»).

«Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное - поколение женщин, которые стремятся изменить мир. Не могу сказать, что я чем-то выделяюсь среди других конкурсанток, но моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам и делать все для того, чтобы у них были те же возможности, которые были у меня», - сказала Сингх, отвечая на вопрос британского телеведущего и члена жюри конкурса Пирса Моргана о том, почему именно она заслуживает победы.

В 2018 году обладательницей короны «Мисс мира» стала мексиканка Ванесса Понсе.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив