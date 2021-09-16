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    12:55, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Новую методологию анализа цифровых рынков хотят разработать в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют разработать новую методологию анализа цифровых товарных рынков. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя в Мажилисе законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

    «Мы уже вступили в эпоху цифровой экономики. Естественно, сегодняшние методы регулирования немного устарели, поэтому необходимо определиться с понятиями цифровой платформы, сетевого эффекта и новой методологией анализа цифровых рынков», - сказал Рустам Ахметов.

    Разработка отдельной новой методологии по анализу цифровых товарных рынков, по его словам, позволит не только идентифицировать такие рынки и его участников, но и быть готовыми к минимизации негативного воздействия крупнейших, в том числе зарубежных, цифровых платформ на отечественных предпринимателей.

    Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции.

    «На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - проинформировал Рустам Ахметов.


    Теги:
    Закон и право Экономика Мажилис
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