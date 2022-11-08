Новую методику определения минимальной заработной платы разрабатывает Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК создана специальная рабочая группа, которая ведет разработку новой методики определения минимальной заработной платы (МЗП), которая позволит поэтапно увеличить ее размер, передает МИА«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сегодняшний день размер МЗП устанавливается Законом РК о республиканском бюджете на соответствующий год.

В 2022 году МЗП составляет 60 тыс. тенге, а с 1 января 2023 года будет увеличена до 70 тыс. тенге. Таким образом, за два года размер МЗП поднимется на 65% (41% в 2022 году и 17% в 2023 году). Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн наемных работников с зарплатой на уровне минимальной.

Разработка методики определения МЗП позволит поэтапно увеличивать ее размер.

В состав рабочей группы входят представители центральных государственных органов, социальных партнеров, а также эксперты в области оплаты труда. При разработке методики они опираются на социально-экономические показатели и подходы определения размера МЗП, применяемые в мировой практике.

Учитывая международный опыт, можно рассмотреть несколько вариантов, которые будут эффективны для Казахстана. Первый из них – комплексный подход, использующий множество факторов, таких как анализ стоимости жизни, стоимость потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, уровень инфляции, уровень роста экономики, уровень средней и медианной заработной платы. Такой подход применяется в большинстве стран Евросоюза.

Второй – определение МЗП исходя из медианного дохода. Международная организация труда считает, что МЗП должен составлять как минимум 50% от медианной заработной платы. Подобный подход используется в таких странах, как Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланды и Малайзия.

При применении такого подхода традиционно уровень МЗП устанавливается ежегодно, не может быть снижен и не может быть ниже прожиточного минимума.

В настоящее время члены рабочей группы изучают и прорабатывают все возможные варианты. Разработку методики определения МЗП планируется завершить в 2023 году.