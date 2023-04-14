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Новую медаль за вклад в развитие судебной системы хотят учредить в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
14 Апреля 2023, 14:00
Новую медаль за вклад в развитие судебной системы хотят учредить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют учредить медаль «Сот жүйесінің дамуына қосқан үлесі үшін» (За вклад в развитие судебной системы), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В перечне ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Суда Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований: в разделе «Медали»: пункт 1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: «Сот жүйесінің дамуына қосқан үлесі үшін», - отмечено в проекте Указа Президента РК, размещенном на портале Открытые НПА.

Отмечено, что медаль будет изготавливаться из латуни желтого цвета в форме круга диаметром 34 мм. Поверхность знака блестящая.

«Целью проекта является учреждение новой ведомственной награды в целях стимулирования работников, судей, ветеранов суда, а также других лиц, внесших вклад в развитие судебной системы», - говорится в пояснительной записке.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 27 апреля текущего года.

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