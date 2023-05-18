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Новую концепцию воспитательной работы в школах разрабатывают в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Мая 2023, 14:45
Новую концепцию воспитательной работы в школах разрабатывают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки Едил Оспан сообщил о работе по разработке новой концепции воспитательной работы в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Факты насилия среди детей свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к воспитанию детей. Поэтому министерство взяло на себя разработку концепции воспитательной работы. Основным ядром концепции является образование и воспитание, основанное на национальных человеческих ценностях», - сказал Едил Оспан на брифинге в СЦК.

По его словам, одним из системных решений в этом направлении станет создание в каждой школе родительской академии, направленной на всестороннюю поддержку в реализации родительской задачи.

«Министерством совместно со всеми заинтересованными органами разрабатывается комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов. Мы ожидаем, что этот документ будет принят до предстоящего учебного года», - добавил спикер.


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