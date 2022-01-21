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Новую концепцию управления госфинансами примут в Казахстане – Алихан Смаилов

21 Января 2022 19:25
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Новую концепцию управления госфинансами примут в Казахстане – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут приняты решительные меры по развитию конкуренции и улучшению бизнес-среды. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи Главы государства с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По поручению Президента для поддержки бизнеса в период пандемии были приняты три пакета антикризисных мер в 2020 году и два пакета - в 2021 году. В рамках данных мер было расширено финансирование инструментов поддержки бизнеса, обеспечено снижение налоговой нагрузки, проводились меры стимулирования внутреннего спроса», - сказал Алихан Смаилов.

В дальнейшем, как отметил глава Кабмина, налогово-бюджетная политика будет проводиться контрциклично и предсказуемо, согласно новой Концепции управления государственными финансами, которая будет принята в ближайшее время.

«Будут приняты решительные меры по развитию конкуренции и улучшению бизнес-среды. В этой связи ускорим работу по формированию новой регуляторной политики, оптимизации и заметному сокращению количества требований к бизнесу», - добавил Алихан Смаилов.



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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Совещание Главы государства с представителями бизнеса  
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Автор:

Серик Сабеков

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