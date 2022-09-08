Новую концепцию регулирования сферы естественных монополий подготовили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали новую концепцию регулирования сферы естественных монополий – «Тариф в обмен на инвестиции». Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По направлению «Новая экономическая политика» Главой государства поставлена задача по обеспечению перехода на новую тарифную политику. Для реформирования ее предлагается новая концепция регулирования сферы естественных монополий – «Тариф в обмен на инвестиции», - сказал Алибек Куантыров.

Министр пояснил, что концепция предусматривает привлечение инвестиций в отрасль за счет собственников имущества, увеличение уровня заработной платы работников в сфере естественных монополий, дальнейшее регулирование путем стимулирования внедрения передовых инноваций в сферу естественных монополий и др.

«Эти меры позволят достичь цели по сокращению износа сетей на 15%, снизить потери и улучшить качество регулируемых услуг. При этом будет сохранен баланс между ограничением прибыли монополистов и обеспечением инвестиций в инфраструктуру», - добавил Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики также отметил, что новелла дальнейшей тарифной политики будет сопровождаться строгим контролем целевого использования средств потребителей, повышения ответственности монополистов, социальной поддержкой нуждающихся слоев населения, обеспечением гласности процедур государственного регулирования деятельности в сферах естественных монополий.