Новую Концепцию по охране труда разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе разработки новой Концепции по охране труда рассказал заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 декабря 2020 года на очередном заседании Правительства Республики Казахстан, Министерству труда и социальной защиты населения поручено в 2021 году совместно с заинтересованными государственными органами, республиканскими объединениями профсоюзов, республиканскими объединениями работодателей и предприятиями разработать Концепцию по безопасности и охране труда до 2030 года», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

В рамках реализации данного поручения министерством разрабатывается проект Концепции, целью которой является построение риск ориентированной национальной системы управления охраной труда, основанной на лучшей мировой практике, обеспечивающей реализацию прав работников на безопасные условия труда, представляющей оптимальную модель активного взаимодействия социальных партнеров, способствующей развитию культуры безопасного труда и снижению производственных травм.

Концепция отражает государственную политику и национальную программу по охране труда по следующим направлениям:

- модернизация национальной системы управления охраной труда на основе риск ориентированного подхода;

- повышение эффективности государственного и общественного контроля за соблюдением трудового законодательства в сфере охраны труда;

- экономическое стимулирование снижения профессионального риска посредством финансово-экономических инструментов;

- обеспечение достоверности статистической информации на основе государственной системы мониторинга условий труда;

- развитие профессиональных компетенций и научно-образовательного потенциала в сфере охраны труда.

«Для эффективной и своевременной разработки проекта Концепции создана рабочая группа, включающая представителей объединений работников и работодателей, ученых, специалистов по безопасности труда производственных предприятий, представителей заинтересованных государственных органов и депутатов Мажилиса и Сената Парламента Республики Казахстан», - заключил Е. Тугжанов.



