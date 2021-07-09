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Новую концепцию антикоррупционной политики разработают в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июля 2021, 13:00
Новую концепцию антикоррупционной политики разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают новую концепцию антикоррупционной политики. Об этом сообщил помощник Президента РК — секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, выступая на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам первого полугодия 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что инициатива Агентства РК по противодействию коррупции по разработке новой концепции антикоррупционной политики взамен действующей была поддержана.

«При этом определено, что реализация действующей стратегии на период разработки приостанавливаться не будет. Это делается для того, чтобы работа в переходный период не стала бессистемной, это сразу скажется на результатах», - сказал Асет Исекшев.

Ранее председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов отметил, что в Казахстане планируется внедрение проектного финансирования .

Он привел ряд примеров уголовных дел, по которым чиновники подписывали акты без фактического выполнения работ и перечисляли авансовые бюджетные средства. При этом в отдельных случаях чиновники идут на такие нарушения в целях освоения бюджетных средств, завершения строительства и выполнения показателей госпрограмм.

«К примеру, в прошлом году в Атырау с января по март расследовалось дело в отношении руководителя отдела строительства и директора одного из ТОО. Основанием послужило то, что чиновник в декабре до завершения работ по строительству жилого дома подписал акт и перечислил подрядчику 200 млн тенге. Как установлено следствием, мотивом послужила необходимость освоения бюджетных средств и завершение строительства. В итоге дом был достроен, хищение не установлено, а дело прекращено», – сообщил Марат Ахметжанов.


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