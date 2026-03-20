Новую книгу к 160-летию Алихана Бокейханова презентовали в Алматы

Презентация состоялась в рамках международной научно-практической конференции «Алихан Букейхан и история Алаш Орды в архивах Чехии, Словакии и Японии» в Алматы.

Книга «Алихан Бөкейхан. Первый премьер-министр Казахстана» подготовлена издательством Central Asia Production при финансовой поддержке Группы KAZ Minerals и выпущена на казахском и русском языках. Она раскрывает ключевые этапы жизни и деятельности одного из выдающихся интеллектуалов и государственных деятелей начала XX века.

Издание рассказывает о его детстве и происхождении, годах учебы и научной деятельности, политической борьбе начала XX века, создании движения «Алаш» и формировании правительства Алаш-Орды.

Книга включает архивные документы, редкие фотографии, исторические материалы и воспоминания современников, позволяющие глубже понять масштаб личности Алихана Бокейханова и значение его идей для развития казахского общества.

Издание стало частью культурно-просветительских инициатив Группы KAZ Minerals, направленных на поддержку проектов, связанных с сохранением исторического наследия Казахстана и укреплением национальной памяти.

— Алихан Бокейханов занимает особое место в истории Казахстана. Его идеи о развитии образования, науки, экономики и государственности во многом опередили све время. Поддержка подобных проектов — это вклад в сохранение исторической памяти и дань уважения людям, оставившим заметный след в истории нашей страны, — отметил председатель правления ТОО «KAZ Minerals Management» Эльдар Мамедов.

При подготовке книги авторы проделали большую исследовательскую работу в Казахстане и России.

— Работу начали летом 2025 года, ездили по Казахстану, на его родину — в Каркаралы, снимали в музеях Семея, работали в Астане и Алматы, а также в Москве. Мне кажется, мы нашли правильный формат книги: текст дополнен с фото- и архивными свидетельствами, что позволит читателю глубже погрузиться в исторический контекст, — сказал автор проекта, режиссер Берик Барысбеков.

Параллельно с книгой был снят документальный фильм «Әлихан Бөкейхан. Қазаққа қызмет қылмай қоймаймын».