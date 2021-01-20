Новую инсталляцию открыли в музее в карагандинской Долинке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Музее памяти жертв политических репрессий в Долинке открылась инсталляция «Комната дома малютки». Она передаёт атмосферу жизни детей, которые были репрессированы вместе с родителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 1940-1941 гг. в Карлаге родились 1 048 детей, так как некоторые женщины прибывали в лагерь уже беременными. А также были матери с грудными детьми. За 1950-1952 гг. на свет появилось 1 713 малышей. В пяти домах младенцев Карагандинского лагеря находилось 576 детей.

Встречи матерей-заключённых с рождёнными в неволе детьми возможны были до определённого возраста, а после 3-4 лет ребёнка переводили в детские дома за пределы Карлага.

В инсталляции «Комната дома малютки» можно увидеть детские кроватки, манежи, которые изготовлены по образцам из основного фонда музея, а за фальшь-окном - заключённых женщин, идущих на кормление детей. В экспозиции также представлен интерактивный элемент «Книга учёта детей детдома Карлага», где каждый рождённый в лагере может оставить о себе сведения.