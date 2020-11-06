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Новую инфекционную больницу открыли в Кокшетау

6 Ноября 2020 17:32
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Новую инфекционную больницу открыли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау сегодня состоялось открытие модульной инфекционной больницы на 200 мест на общую сумму 7,2 млрд. тенге. Центр инфекционных заболеваний предназначен для лечения пациентов с серьезными инфекционными заболеваниями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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«В свете поручения Главы государства в области принимаются все меры для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. И одной из них является ввод в эксплуатацию нашего Центра инфекционных заболеваний. Данный объект построен в очень короткие сроки в рамках программы Дорожной карты занятости. Всего за два месяца», – отметил на открытии аким области Ермек Маржикпаев.

Клиника уникальная, состоит из 8 блоков, независимых друг от друга. Для каждого отделения предусмотрена своя система вентиляции и водоснабжения. Таким образом, предотвращается смешение потоков пациентов, не будет пересекаться и медперсонал, а значит, можно будет предупредить внутрибольничное заражение.

Центр инфекционных заболеваний соответствует всем необходимым требованиям. Центр укомплектован современным медицинским оборудованием, включая диагностическое и лабораторное. Это компьютерный томограф, цифровой многофункциональный рентген-аппарат, передвижной рентген-аппарат, ИВЛ экспертного класса. Штат нового медучреждения укомплектован, всего будет задействовано порядка 300 медработников.

По информации Ермека Маржикпаева, в области принимаются соответствующие меры по готовности ко второй волне. Уже сегодня проведена работа по обеспечению лекарственными средствами, создан стабилизационный фонд на 500 млн. тенге для пополнения запасов аптек.

Обновляется и инфраструктура медицинских организаций.

«Завершается капитальный ремонт 9 медицинских объектов на общую сумму 1,8 млрд. тенге. До конца года мы введем онкологическую поликлинику в городе Кокшетау, поликлинику на 100 посещений в смену в селе Косшы, врачебные амбулатории в Шортандинском
и Целиноградском районах», - добавил руководитель области.

Более 4 тыс. медицинским работникам, участвующим в противоэпидемиологических мероприятиях выплачены надбавки в сумме 3 млрд. тенге. Единую социальную выплату получили 15 семей умерших медработников и 527 медицинских работников, задействованных
в борьбе с коронавирусной инфекцией.

К слову, сегодня состоялось вручение ключей от 8 передвижных медицинских комплексов, 38 реанимобилей станции скорой помощи, 24 от патрульных автомобилей и 4 единицы специальной пожарной техники.


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#Акмолинская область   #Здравоохранение  
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