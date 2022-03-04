Новую и эффективную экономику возможно построить, только избавившись от влияния олигархической системы - депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Бейбит Исабаев и Ахылбек Куришбаев провели встречу со стундетами Евразийского национального университета им.Л. Гумелева на тему «Реформы Президента РК: роль и вклад молодежи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие студенты, преподаватели, ученые. Встреча прошла в формате беседы - молодежь задавала вопросы представителям Парламента по таким темам, как будущее страны, государственные программы поддержки молодежи, судьба казахского языка.

А сенаторы ответили на вопросы и рассказали о новом политическом курсе в стране, призывая молодежь настороженно относиться ко всем этим изменениям и предлагать новые инициативы.

«На самом деле, сегодня мы сталкиваемся с серьезным, тяжелым испытанием. Во всем мире происходят очень сложные геополитические, геоэкономические изменения. Я думаю, что это время, этап в развитии нашего государства. За прошедшие 30 лет был заложен прочный фундамент суверенитета.Но жизнь не стоит на месте. Надо двигаться вперед, расти, стремиться к новым задачам и целям. Самое большое требование, которое мы сейчас предъявляем, - это качество, знания, квалификация, конкуренция. Нам предстоит большая задача по созданию Нового Казахстана. Главная цель, которая стоит перед нашей страной, - это дальнейшее укрепление суверенитета, государственности, создание государства нового типа, в соответствии с требованиями нового курса, нового времени», - сказал сенатор Бейбит Исабаев.

Депутат Ахылбек Куришбаев согласился с тем, что в стране начались серьезные политические, экономические перемены.

«Мы должны построить справедливое общество. Но всего этого надо добиваться эволюционно, с умом. Сегодня много разных мнений, если просмотреть соцсети. Блогеры формируют мнение в такой среде. Есть блогеры, которые получают за это деньги из различных фондов», - отметил Ахылбек Куришбаев

Сенатор добавил, что новую и эффективную экономику возможно будет построить, только избавившись от влияния олигархической системы.

«По экспертным данным, 55 процентов нашей экономики приходится на 162 семьи. Президент отметил, что такая олигаполия недопустима, приоритет отдается развитию среднего и малого бизнеса. Конечно, откровенно говоря, такая позиция не нравится богатым. Они сейчас агитируют, ставят все под сомнение, выступают против официальной власти, против реформ», - добавил Ахылбек Куришбаев.