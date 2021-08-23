Новую форму для заключенных внедрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев посетил женскую колонию в поселке Жаугашты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации реформы уголовно-исполнительной системы, заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев посетил женскую колонию ЛА-155/4 в Алматинской области совместно с уполномоченным по правам человека Эльвирой Азимовой, а также другими общественниками. Заместитель главы МВД ознакомил с условиями содержания, медицинским обеспечением осуждённых женщин и их детей, находящихся в «Доме ребенка» при учреждении, а также развитием производства на территории колонии», - сказал официальный представитель МВД Нурдильда Ораз на брифинге в ведомстве.

Как дополнительно сообщили в пресс-службе МВД, учреждение ЛА-155/4 - единственная колония в Казахстане, в которой функционирует «Дом ребенка», с возможностью содержания детей до 3-х летнего возраста вместе с матерью. В настоящее время в доме ребенка содержится 31 воспитанник, 11 из них родились в этом году.

«Как отмечают эксперты в области прав человека, одним из положительных нововведений для осуждённых женщин станет продление срока пребывания ребенка с матерью после достижения им 3-летнего возраста. Это мера является передовым опытом европейских стран и применяется в том случае, если пребывание матери в учреждении не превысит 1 года после достижения 3-летнего возраста ребенка. Таким образом, это позволит не отрывать ребенка от матери в раннем возрасте, что благоприятно скажется на эмоциональном состоянии обоих», - отметил Н. Ораз.

Заместитель МВД также подчеркнул, что немаловажную роль в благоприятной обстановке в учреждении играет увеличение рабочих мест для осужденных. Во время обхода замминистра посетил производственную часть колонии, где функционирует филиал РГП «Енбек-Жаугашты», в котором трудоустроено порядка 64% осуждённых. Основная часть работы направлена на швейное производство, где в среднем осуждёнными выпускается порядка 230 тысяч изделий в год.

«Сейчас рассматривается предложение об изменении специальной формы для осуждённых, в том числе и женских колоний. Производство новой одежды будет поручено швейным цехам на территории учреждений» - добавил Мурат Баймукашев.