Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с правоохранительными и иными государственными органами на системной основе проводится работа по информированию населения об организациях, в деятельности которых выявлены признаки финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства выявлена компания «Finiko», которая активно рекламирует свою деятельность, обещая выплату высокой доходности от инвестиционной деятельности.

«Finiko» предлагает пользователям покупку криптовалюты и иных инвестиционных инструментов на платформе «Сyfron Сapital OÜ». Это игровая платформа, которая имитирует ситуации, связанные с покупкой недвижимости, автомобилей, погашения обязательств и инвестирования. СYFRON (CFR) – криптовалюта, в которой якобы осуществляются расчеты, не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности. Таким образом, пользователи вкладывают деньги не в реальную инвестиционную компанию, а в симуляцию. В свою очередь, компания «Finiko» при использовании данной игровой платформы обещает выплату дохода по ставке 1-1,2% в день, что соответствует завышенному уровню доходности в годовом исчислении, превышающем до 43 раз среднерыночную ставку по тенговым депозитам населения», - отметили в Агентстве.

Кроме того, «Finiko» также предлагает погашение потребительских и ипотечных кредитов. Компания обязуется заплатить всю сумму по кредиту участника, в случае если он внес 35% от суммы долга. Аналогичные условия предлагаются при приобретении автомобиля и недвижимости: взнос не менее 35% от стоимости имущества, и по истечении 3-4 месяцев компания обещает приобрести его и передать в собственность участнику.

Компания также обещает завышенную доходность за счет фиктивных кешбэк-карт, которые предлагают возврат денег до 25% на любые покупки и 6% вознаграждения на остаток средств ежемесячно при бесплатном обслуживании. Кроме того, в рамках данной карты якобы действует реферальная программа, предлагающая повышенный процент кешбэка от 1 до 10% за привлечение от 1 до 5 человек. Отметим, что по заявлению «Finiko» кешбэк-карточка создана в сотрудничестве с MasterCard. Однако «Finiko» отсутствует в списке партнеров MasterCard.

«Компания «Finiko» не использует специальные расчетные счета в банках. Для проведения мошеннических операций она принимает деньги исключительно в наличной форме, либо использует различные системы интернет-платежей и переводов, такие как Qiwi-кошельки, Яндеx-деньги, Easy Pay, PayPal и другие. Таким образом, участники не могут отследить, куда именно направляются их вложенные средства. По факту организации финансовой пирамиды в адрес компании «Finiko» на территории Российской Федерации уже заведено уголовное дело», - добавили в Агентстве.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оценивает деятельность «Finiko» как явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества. Данная компания не относится к финансовым организациям, так как не имеет лицензии уполномоченного органа и, соответственно, не вправе осуществлять деятельность по привлечению денег от населения, доверительному управлению и инвестированию привлеченных средств.

Агентство напоминает, что привлечение денег в виде депозитов либо для осуществления инвестиций в финансовые инструменты относится к лицензируемым видам деятельности, которые могут осуществлять только банки второго уровня, Национальный оператор почты и профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры-дилеры и управляющие компании).

В этой связи Агентство информирует граждан Казахстана об опасности инвестирования и установления договорных отношений с компанией «Finiko», перевода средств на счета данной компании или передачи наличных денег.