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    10:06, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Новую экономическую модель обсудили члены клуба молодых экспертов при Сенате РК

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    Фото: senate.parlam.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заседание Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК прошло сегодня под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева. Участники встречи обсудили новую парадигму экономического развития страны, озвученную Главой государства в Послании народу, и механизмы ее реализации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Председатель Сената акцентировал внимание участников встречи на перспективах развития новой экономической модели. Приоритетное внимание было уделено необходимости диверсификации экономики с учетом производственного, предпринимательского потенциала и ряда других факторов.

    «Президент страны обозначил широкий спектр задач для перехода к качественно новой модели экономической политики государства. Будет предпринят комплекс мер для усиления динамичного развития сферы промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, финансов», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Кроме того, была отмечена важность инициатив, направленных на повышение самостоятельности регионов. Данный шаг, по мнению Маулена Ашимбаева, будет способствовать дальнейшему сбалансированному развитию нашей страны. В этой связи Спикер призвал заинтересованные стороны к системному взаимодействию.

    «В рамках административной реформы из центра в регионы будет передан ряд полномочий, в том числе по использованию налогов. В целом, Сенат нацелен на качественное взаимодействие по законодательному обеспечению реформ Главы государства с коллегами из Мажилиса, Правительства, а также экспертами и заинтересованными гражданами», – заключил Маулен Ашимбаев, обращаясь к экспертам.

    В ходе заседания также выступили члены Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК и озвучили свои предложения по дальнейшей реализации новой экономической модели.

    С докладами выступили руководитель аналитического центра «Desht» Куаныш Жаиков, руководитель отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская, консультант «Applied Economics Research Centre» Евгения Пак, эксперт в области проектного управления Александр Ким, аналитик по работе с Big data Роллан Сапышев и ряд других представителей экспертного сообщества.



    Теги:
    Сенат Экономика Парламент
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