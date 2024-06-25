Новую экологически чистую кожу из листьев ананаса и каучука разработали в Таиланде

Исследователи из Махидолского университета разработали инновационную кожу, изготовленную из волокон листьев ананаса (PALF) и натурального каучука (NR). Этот материал прочнее и более экологичен, чем другая кожа, изготовленная из растений или грибов, передает агентство Kazinform.

В процессе производства используются отходы листьев ананаса, что делает его безвредным для окружающей среды. Лучшие результаты были достигнуты при соотношении 50/50 PALF и NR, особенно с обработанными волокнами (TPALF), которые показали высокую мягкость и гибкость.

Этот биоразлагаемый и не содержащий пластика материал значительно снижает углеродный след, предлагая альтернативу традиционной коже.

Фото: Махидолский университет

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