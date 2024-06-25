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    23:00, 24 Июнь 2024 | GMT +6

    Новую экологически чистую кожу из листьев ананаса и каучука разработали в Таиланде

    Новую экологически чистую кожу из листьев ананаса и каучука разработали в Таиланде
    Фото: Махидолский университет

    Исследователи из Махидолского университета разработали инновационную кожу, изготовленную из волокон листьев ананаса (PALF) и натурального каучука (NR). Этот материал прочнее и более экологичен, чем другая кожа, изготовленная из растений или грибов, передает агентство Kazinform.

    В процессе производства используются отходы листьев ананаса, что делает его безвредным для окружающей среды. Лучшие результаты были достигнуты при соотношении 50/50 PALF и NR, особенно с обработанными волокнами (TPALF), которые показали высокую мягкость и гибкость.

    Этот биоразлагаемый и не содержащий пластика материал значительно снижает углеродный след, предлагая альтернативу традиционной коже.

    Новую экологически чистую кожу из листьев ананаса и каучука разработали в Таиланде
    Фото: Махидолский университет

    Оригинал материала на английском языке можно прочесть здесь.

    Теги:
    Технологии Таиланд Производство Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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