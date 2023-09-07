Новую должность могут ввести в павлодарских школах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарских школах могут ввести новую должность. Такое предложение на аппаратном совещании в областном акимате внесла руководитель управления образования Самал Айтказина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«В школах и колледжах с численностью учащихся более пятисот человек для профилактики правонарушений предлагаем ввести должность менеджера по устранению правонарушений», – сказала Самал Айтказина.

Всего в регионе 72 школы и 13 колледжей. По данным управления образования, в прошлом году несовершеннолетние совершили 35 преступлений, за семь месяцев этого года – 17.

По словам главного педагога региона, необходимо обучить специалистов психолого-педагогической службы передовым технологиям, чтобы они могли оказывать несовершеннолетним качественную помощь.

«Нужно дополнительное финансирование на социальный заказ по обучению педагогов. Общая стоимость проекта – 32 миллиона тенге», – сообщила Самал Айтказина.

Она напомнила, что для получения консультативной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, насилия, буллинга, находящимся в трудной жизненной ситуации, в области функционирует телефон доверия 8-701-0707-546.