РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:28, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Новую должность могут ввести в павлодарских школах

    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарских школах могут ввести новую должность. Такое предложение на аппаратном совещании в областном акимате внесла руководитель управления образования Самал Айтказина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «В школах и колледжах с численностью учащихся более пятисот человек для профилактики правонарушений предлагаем ввести должность менеджера по устранению правонарушений», – сказала Самал Айтказина.

    Всего в регионе 72 школы и 13 колледжей. По данным управления образования, в прошлом году несовершеннолетние совершили 35 преступлений, за семь месяцев этого года – 17.

    По словам главного педагога региона, необходимо обучить специалистов психолого-педагогической службы передовым технологиям, чтобы они могли оказывать несовершеннолетним качественную помощь.

    «Нужно дополнительное финансирование на социальный заказ по обучению педагогов. Общая стоимость проекта – 32 миллиона тенге», – сообщила Самал Айтказина.

    Она напомнила, что для получения консультативной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, насилия, буллинга, находящимся в трудной жизненной ситуации, в области функционирует телефон доверия 8-701-0707-546.


    Теги:
    Павлодарская область Образование
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!