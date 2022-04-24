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    13:27, 24 Апрель 2022 | GMT +6

    Новую для Казахстана бабочку открыли павлодарские энтомологи

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские энтомологи открыли новую для Казахстана бабочку-переселенца. Исследователи надеются, что «тайный мигрант» проявят себя мирно в местной экосистеме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Нетипичный для Казахстана вид ночных чешуекрылых насекомых заметил энтомолог Торайгыров университета Сергей Титов и его коллеги. Бабочек Catocala helena специалисты встретили в двух регионах.

    «Новый вид сначала обнаружили в Караганде при поддержке коллег из Ассоциации биоразнообразия Казахстана, а позже в Павлодаре, – сообщил Сергей Титов. – Этот вид мигрирующий, инвазивный, предпочитает заселять урбоценозы – городскую среду. В последние годы о Catocala helena часто дискутируют российские энтомологи. Нас же до недавнего времени этот вид не касался».

    По словам павлодарца, в недавних работах российские энтомологи информировали, что Catocala helena начала мигрировать с востока на запад, занимая новые для себя территории. Изначально вид встречался только в широколиственных лесах Дальнего Востока России, в Корее, Китае и Монголии.

    «В последние годы бабочка появилась в Забайкалье, Западной Сибири, и, минуя Казахстан, оказалась на Южном Урале и даже в Европейской части России – в Поволжье, – добавил Сергей Титов. – Наше исследование показывает, что Казахстан вид всё же не обошел, и нам в итоге удалось встретиться с «тайным мигрантом».

    Почему бабочки начали мигрировать, точно сказать энтомологи пока не могут.

    «Но некоторые инвазивные виды проявляют себя как карантинные виды, наносящие ущерб и сильно негативное влияние на экосистемы, которые они постепенно заселяют. Возможно, этот вид проявит себя мирно, ведь он заселяет свободные экологические ниши в городской среде», – добавил павлодарский учёный.

    Павлодарские энтомологи продолжат следить за образом жизни новых бабочек на территории региона и за его пределами, чтобы выяснить, какие могут быть последствия для природы Казахстана из-за миграции Catocala helena.


    Теги:
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